Das fliegende Teleskop - Der Blick in die Unendlichkeit
43 Min.Ab 6
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Das fliegende Teleskop - Der Blick in die Unendlichkeit
Vom Fernrohr des Galileo Galilei bis zum Weltraumteleskop Hubble: Diese Instrumente wurden entwickelt, um das All zu erforschen. Auch das Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie, kurz SOFIA, dient der Erkundung des Universums. Ein ehemaliger Passagier-Jet, ausgestattet mit einem Infrarotteleskop, ermöglicht den freien Blick in die Unendlichkeit des Alls. Die Reportage zeigt die Generalüberholung des Flugzeuges und gibt Einblicke in die Geschichte der Astronomie.
Genre:Spezial, Dokumentation, Technologie, Umwelt
Altersfreigabe:
6