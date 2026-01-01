Das Geheimnis der italienischen Küche
29 Min.Ab 6
29 Min.Ab 6
Das Geheimnis der italienischen Küche
Ein Risotto mit Seeigel am Golf von Neapel, leichte Meeresküche in Ligurien, geschmortes Kaninchen im Piemont und frische Pasta in der Emilia Romagna. Das Grossartige an der italienischen Küche sind die regionale Vielfalt, das reiche kulinarische Erbe und die passionierten Köche, die die traditionellen Rezepte immer wieder mit neuen Ideen auffrischen. .
Genre:Spezial, Dokumentation, Kochen
Produktion:CH, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV