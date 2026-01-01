Das Geheimnis des grünen Hügels
Das Geheimnis des grünen Hügels
Sommerferien am See, spannende Abenteuer und ein mysteriöser Fall: Koko und seine Freunde genießen die freie Zeit auf dem Land, als eine Reihe merkwürdiger Diebstähle die idyllische Ferienstimmung stört. Ein unbekannter Täter stiehlt scheinbar wahllos Gegenstände aus der Nachbarschaft und versetzt die Bewohner in Unruhe. Als die Vorfälle immer bedrohlicher werden und die Erwachsenen keine Lösung finden, beschließen die Kinder, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Mit Mut, Einfallsreichtum und Teamgeist folgen sie den Spuren des geheimnisvollen Diebs und stoßen dabei auf immer neue Rätsel. Auf ihrer spannenden Suche entdecken sie, dass hinter den Ereignissen mehr steckt, als zunächst vermutet. Ein mitreißendes Familienabenteuer voller Freundschaft, Geheimnisse und Detektivarbeit, basierend auf dem beliebten Kinderroman von Ivan Kušan.