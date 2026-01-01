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Das hält kein Jahr ...!

Das hält kein Jahr ...!

94 Min.Ab 12
SAT.1 emotions94 Min.Ab 12
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SAT.1 emotions

Das hält kein Jahr ...!

"Das hält kein Jahr ...!" fängt dort an, wo andere Beziehungskomödien aufhören: bei der Hochzeit ... Bei Nat und Josh ist es Liebe auf den ersten Blick. Hals über Kopf stürzen sich die beiden in die Ehe - sehr zum Missfallen ihrer Freunde und Familien, die davon überzeugt sind, dass die Beziehung auf Dauer nicht funktionieren kann.

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
GB, 2013
Altersfreigabe:
12
SEXUALITAET
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH