Das Halsband der Königin
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
Das Halsband der Königin
Seit in früher Kindheit ihr adeliger Vater aufgrund einer höfischen Intrige Ruf, Gut und Leben verlor, sinnt die seither in bürgerlicher Armut lebende Jeanne de la Motte-Valois (Hilary Swank) auf Rache und Kompensation. Nachdem alle Versuche, Marie Antoinettes (Joely Richardson) Gunst zu gewinnen, scheitern, spinnt Jeanne mit ihrem jungen Geliebten eine gewagte Intrige, in der ein karrieregeiler Kardinal, ein deutscher Alchimist und ein unbezahlbares Schmuckstück tragende Rollen spielen. Als der Skandal auffliegt, befeuert er die keimende Revolution.
Genre:Historisches Drama, Romanze
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
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