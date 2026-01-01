Das Hausmädchen
103 Min.Ab 16
103 Min.Ab 16
Das Hausmädchen
Neuauflage des gleichnamigen Dramas von 1960: Für Eun-yi erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch, als sie von einer gut betuchten Familie als Hausdame engagiert wird. Die junge Frau verdient endlich etwas Geld mit der Betreuung der kleinen Nami. Ihr neuer Chef erwartet allerdings auch andere Gefälligkeiten von Eun-yi - und so lässt sie sich auf ein Verhältnis mit ihm ein. Die Affäre bleibt nicht folgenlos. Die betrogene Ehefrau erfährt davon und sinnt auf Rache.
Genre:Thriller
Produktion:KR, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH