Vor TV
Das Krokodil und sein Nilpferd
96 Min.Ab 6
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Das Krokodil und sein Nilpferd
Tom alias "Nilpferd" fährt Touristen und Jagdgesellschaften in seinem alten Bus durch die Gegend. Doch sein Freund Slim alias "Krokodil" will dies verhindern, um die Tiere vor der Ausrottung zu schützen. Als aber der Ex-Box-Champion und reiche Spekulant Ormond versucht, die Eingeborenen mit allen Mitteln zu vertreiben, um ein riesiges Touristenzentrum zu bauen, ziehen Tom und Slim an einem Strang, um Ormond und seiner Gangstertruppe das Handwerk zu legen.
Genre:Comedy, Action, Abenteuer
Produktion:IT, 1979
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG