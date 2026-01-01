Das Philadelphia Experiment
Es ist Oktober 1943, David Herdeg (Michael Paré) und sein Freund Jim Parker (Bobby Di Cicco) werden Teil des Philadelphia-Projekts. Der U.S.-Zerstörer 'Eldrige' soll vom Radar verschwinden. Zuerst scheint das Experiment zu funktionieren, der Zerstörer verschwindet vom Radar. Aber nicht nur das: das Schiff taucht nicht wieder auf. Die Crew der 'Eldrige' geht derzeit durch ihre eigene Hölle. Sie werden in das Schiff gesaugt und verschwinden nach und nach. David und Jim finden sich in einer Wüste wieder und müssen bald darauf feststellen, dass sie sich im Jahr 1984 befinden. Sie finden auch heraus, das Dr. Longstreet (Eric Christmas), der das Experiment 1943 leitete, ein neues Projekt plant. Er versucht David für seine Zwecke zu benutzen...
