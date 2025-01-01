Das singende, klingende Bäumchen
Das singende, klingende Bäumchen
Ein Prinz wird aufgrund der unerfüllten Liebe zu Prinzessin Tausendschön von einem bösen Zwerg in einen Bären verwandelt. Daraufhin entführt er die Prinzessin und beraubt sie zur Strafe ihrer Schönheit. Doch sie verliebt sich in den Bären und trotzt jedem Hinterhalt des Zwerges. Der Zwerg allerdings sieht seine Pläne durchkreuzt und lockt die Prinzessin aus dem Zauberwald.
Genre:Kinder, Drama, Fantasie, Romanze, Musik
Copyrights:© DEFA-Studio für Spielfilme 1957. DEFA-Stiftung 1999. All rights reserved.