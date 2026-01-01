Das tödliche Duo
109 Min.Ab 16
109 Min.Ab 16
Das tödliche Duo
Goldene Schwalbe und Han Tao erfahren, dass ein ehemaliger Freund von Goldene Schwalbe namens Hsiao Peng ein gefürchteter Banditenkiller ist. Hsiao ist heimlich in Swallow verliebt und versucht, sie zurück zu gewinnen. Er hinterlässt eine Haarnadel in Form einer Schwalbe an seinen Opfern, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Der Trick funktioniert. Sie beschließt, mit Han in die Stadt zu fahren, um Nachforschungen anzustellen.
Genre:Action, Abenteuer, Romanze
Produktion:HK, 1968
Altersfreigabe:
16
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