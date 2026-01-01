Das total verrückte Wochenende
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Das total verrückte Wochenende
Hannah und ihr Mann, der Versicherungsvertreter Reinhard Petzold, führen zunächst ein ruhiges Leben im Schwabenland. Als jedoch Tochter Lina für ein Wochenende nach Berlin fährt und Hannah und Reinhard ihr heimlich folgen, bringt dies den geordneten Familienalltag gehörig durcheinander. In Berlin stolpert das Ehepaar von einem Chaos ins nächste ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Stream Films AG