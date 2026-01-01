Das Urteil im Fall K. (OmU)
29 Min.Ab 16
29 Min.Ab 16
Das Urteil im Fall K. (OmU)
*Achtung: Dieser Film handelt über sexuelle Gewalt und beinhaltet sensitive Bilder* Eine Familie versucht nach einem Gerichtsurteil zurück zur Normalität zu finden. Die Moralvorstellungen des alleinerziehenden Vaters und seiner beiden Kinder werden durch die widersprüchlichen Erwartungen ihres Umfelds auf die Probe gestellt. Eine verhängnisvolle Entscheidung reißt alte Wunden auf und treibt einen Keil zwischen die Geschwister.
Genre:Drama
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Özgür Anil, Jakob Widmann, Lukas Allmaier, Philipp Mayer