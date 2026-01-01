Das Vermächtnis
Das Vermächtnis
Welche Spuren hinterlassen wir nach dem Tod?Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung - die letzten Jahrzehnte haben unverkennbar gezeigt, dass die Erde am Limit ist.Und einige Menschen fragen sich, ob es das ist, was sie den nachfolgenden Generationen vermachen wollen.Dieser Film ist das Vermächtnis eines solchen Menschen. Nach einer Krebsdiagnose steht ein Mann vor dem Ende seines Lebens. Und er beschließt, sein gespartes Geld in ein Projekt zu investieren, dass sich diesen Themen widmet. Ein Film, der Bilanz zieht, wie wir Menschen mit der Umwelt und der Natur umgehen. Ein Film, der so vielen Menschen wie möglich zugänglich gemacht werden soll, unentgeltlich und ohne Blick auf Quote.In seinem Auftrag ist Tierfilmer Jens Klingebiel unterwegs, um sich ein Bild der Lage zu machen. Auf seinen Reisen entdeckt er Erschütterndes, aber auch Ermutigendes. Die Menschheit steht jetzt vor einer ihrer größten Herausforderungen. Welche Richtung wird sie einschlagen?