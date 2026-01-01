Das Verschwinden der Haruhi Suzumiya
157 Min.Ab 12
157 Min.Ab 12
Das Verschwinden der Haruhi Suzumiya
Der Film zur Anime-Serie rund um die SOS-Brigade, basierend auf der Light Novel von Nagaru Tanigawa: Kyons Welt steht Kopf - gerade war er noch dabei, eine große Party zu organisieren und jetzt sind seine Freunde verschwunden. Schlimmer noch: Niemand kann sich an Itsuki und Haruhi erinnern. Und auch der Rest der Clique scheint Kyon nicht zu erkennen. Was geht hier vor? Kyon stürzt sich Hals über Kopf ins Abenteuer, um die SOS-Brigade wieder zu vereinen.
Genre:Anime, Comedy, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll