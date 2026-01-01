"Das Wasser war Blutrot" - Schlachten des 2. Weltkriegs
"Das Wasser war Blutrot" - Schlachten des 2. Weltkriegs
Im Oktober 1944 geraten die Alliierten in eine verzweifelte Versorgungskrise. Treibstoff und Munition müssen von den D-Day-Stränden noch an Land gebracht werden. Als Antwerpen in die Hände der Alliierten fällt, scheint die Krise vorbei. Doch zuerst müssen sie die gefährliche Schelde-Mündung kontrollieren. Ein Kampf gegen die Dunkelheit des Krieges beginnt. Im Juni 1944 vereinten die alliierten Truppen ihre Kräfte, um eine mächtige Invasionsarmee zu formieren. Ihr Ziel: einen Brückenkopf in der Normandie zu errichten. Über eine Küstenlinie von 80 Kilometern stürmten sie die Strände, während Luftstreitkräfte Ziele im Hinterland bombardierten. Die deutschen Verteidiger hatten sich mit Bunkern, Hindernissen und Minenfeldern verschanzt. David Willey, Kurator des britischen Panzermuseums, enthüllt die Geheimnisse der Amphibien-Panzer, während Historiker Taff Gillingham die Last der schweren Ausrüstung zeigt, die die Truppen mit sich führten.