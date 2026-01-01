Das weiße Zauberpferd
98 Min.Ab 6
98 Min.Ab 6
Das weiße Zauberpferd
Seit dem Tod seiner Frau ertränkt der irische Nomade Riley (Gabriel Byrne) seinen Kummer im Alkohol. Leidtragende sind seine beiden jungen Söhne Tito (Rúaidhrí Conroy) und Ossie (Ciarán Fitzgerald), die nun - allein auf sich gestellt - zurechtkommen müssen. Durch die innige Freundschaft zu einem Schimmel ändert sich ihr Leben schlagartig. Die Brüder entführen den Hengst und nehmen auf seinem Rücken Reißaus, verfolgt von der Polizei und einem sorgenvollen Vater, der endlich zur Besinnung zu kommen scheint.
Genre:Kinder, Abenteuer
Produktion:IE, GB, 1992
Altersfreigabe:
6
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