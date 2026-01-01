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Das Wunder von Kapstadt

Das Wunder von Kapstadt

106 Min.Ab 0
ORF2106 Min.Ab 0
ORF2

Das Wunder von Kapstadt

Das preisgekrönte Drama erzählt die bewegende Geschichte der jungen Ärztin Lisa Scheel, die sich 1967 in der männerdominierten Transplantationschirurgie behauptet und schließlich an der ersten Herztransplantation der Welt in Kapstadt teilnimmt. Basierend auf wahren Begebenheiten rückt der Film neben der medizinischen Pionierleistung auch die oft übersehenen Heldinnen und Helden hinter dem historischen Erfolg in den Fokus.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
0