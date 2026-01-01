Das zerrissene Lasso
Das zerrissene Lasso
Zur Zeit des Bürgerkriegs reitet U.S. Marshal Jim McDowell nach Fort Benton, wo die Goldgräbergebiete rund um das Fort in Unruhe sind: Postkutschen werden überfallen, Goldtransporte verschwinden, und die Region lebt in Angst vor einer unsichtbaren Bande. [de.wikipedia.org] Auf seinem Weg trifft McDowell die gewitzte Tänzerin Rose Sharon, die ohne Zögern und mit viel Charme eine überstürzte „Hochzeit“ mit ihm einfädelt – sehr zu seinem Missfallen, aber nun untrennbar an seiner Seite. In Virginia City deckt McDowell schließlich auf, wer hinter den Überfällen steckt: Nicht irgendwelche Outlaws, sondern der korrupte Sheriff Plummer und sein Deputy, die ihre Macht ausnutzen und die Stadt im Griff haben. Als die beiden Rose entführen und McDowell ein Ultimatum stellen, wird aus seinem Auftrag ein persönlicher Kampf. Der Marshal steht allein gegen Männer, die das Gesetz verraten haben – und muss entscheiden, wie weit er gehen will, um Rose zu retten und die Stadt wieder unter echtes Recht zu stellen.