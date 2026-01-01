Day Zero
Day Zero
Gerade als der ehemalige Elite-Soldat Emon kurz vor seiner Bewährung steht, bricht draußen die Hölle los. Ein mysteriöser Virus verwandelt die Bevölkerung in blutrünstige Untote, Straßen und Gefängnisse versinken im Chaos und jede Ordnung kollabiert. Inmitten der Panik gelingt Emon gemeinsam mit seinem Mithäftling Timoy die Flucht. Für Emon zählt nur noch eines: Seine Frau Sheryl und die gehörlose Tochter Jane zu finden und in Sicherheit zu bringen. Auf dem Weg durch eine von Zombies überrannte Stadt kämpft sich Emon mit bloßen Fäusten, improvisierten Waffen und eiserner Entschlossenheit voran. Doch die Bedrohung geht nicht nur von den Untoten aus. In der neuen Welt ohne Regeln zeigen auch Überlebende ihre grausamste Seite. Alte Schuld, ungelöste Konflikte und die Frage, ob Gewalt jemals Erlösung bringen kann, holen Emon ein – gerade als er versucht, sich als Vater und Mensch zu beweisen.