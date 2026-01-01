DC Down
79 Min.Ab 12
79 Min.Ab 12
DC Down
Washington, D.C.: Die Hauptstadt der USA wird von einem schweren Erdbeben erschüttert! Es gibt Tote und Verletzte. Amerikas Präsidentin Powell (Sean Young) ist in den Trümmern des Weißen Hauses eingeschlossen. Während die Stadt im Chaos versinkt und Spezialkräfte versuchen, das Staatsoberhaupt zu bergen, nutzt der kriminelle Politiker Terry Wilder (Eric Roberts) die Wirren in Washington für einen Putschversuch. Er schickt den Rädelsführer Beck (Geoff Meed) und dessen schwer bewaffnete Söldner los, um im Erdbebengebiet einen gewaltsamen Umsturz herbeizuführen. - Geoff Meed, der Drehbuchautor und Regisseur des Katastrophen-Thrillers, übernimmt die Rolle des Filmbösewichts.
Genre:Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.