DDR Traktoren im Einsatz - Teil 4 - Eigenbautraktoren
DDR Traktoren im Einsatz - Teil 4 - Eigenbautraktoren
„DDR 4 – Traktoren im Einsatz“ widmet sich einer besonderen Facette der ostdeutschen Landtechnik: den Eigenbautraktoren. In einer Zeit, in der serienmäßige Maschinen für Privatleute kaum erhältlich waren, entstanden aus Mangel und Not heraus außergewöhnliche Eigenkonstruktionen. Oft ohne Typenschild oder Seriennummer, dafür mit umso mehr Kreativität, bauten Landwirte ihre Schlepper selbst – aus dem, was verfügbar war. Trabant-Motoren, Motorradantriebe oder ausgediente Technikteile wurden zu funktionalen Arbeitsmaschinen kombiniert. Getriebe, Achsen und Rahmen stammten nicht selten vom Schrottplatz und wurden in mühevoller Kleinarbeit angepasst. So entstanden einzigartige Fahrzeuge, von denen keines dem anderen gleicht. Der Film begleitet einige der letzten Besitzer dieser improvisierten Maschinen, zeigt ihren Einsatz im Alltag und lässt Zeitzeugen vom Einfallsreichtum jener Jahre berichten. Ein eindrucksvolles Porträt über Improvisation, technischen Mut und eine außergewöhnliche Form der Landtechnikgeschichte.