DDR Traktoren - Pioniere und Legenden
DDR Traktoren - Pioniere und Legenden
Die Landtechnik der DDR war geprägt von Planwirtschaft, Erfindergeist und beeindruckender Vielfalt. Der Film „DDR-Landtechnik in der Planwirtschaft“ erzählt die spannende Geschichte des Kombinats Fortschritt, das ab 1978 den zentralen Bau von Traktoren und Landmaschinen bestimmte und zahlreiche Hersteller vereinte. Auf dem Weg zum leistungsstarken Zugtraktor ZT 300 entsteht ein faszinierendes Bild technischer Entwicklung unter besonderen Bedingungen. Sammler präsentieren ihre aufwendig restaurierten Maschinen und lassen Klassiker wie Pionier, Brockenhexe, Aktivist oder den RS 04/30 wieder lebendig werden. Auch legendäre Geräteträger wie RS 08, RS 09 und GT 124 kehren eindrucksvoll zurück auf die Felder. Ergänzt durch historische Hintergründe zeigt der Film, wie Innovation und Pragmatismus in der DDR-Landwirtschaft zusammenfanden. Eine eindrucksvolle Reise in eine Zeit, in der Technik nicht nur funktional, sondern auch Ausdruck von Einfallsreichtum war – und bis heute nachwirkt.