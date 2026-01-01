Dead 7 – Sie sind schneller als der Tod
85 Min.Ab 18
Dead 7 – Sie sind schneller als der Tod
In einer post-apokalyptischen Welt, in der Untote die Macht übernommen haben, soll eine Gruppe todesmutiger Revolverhelden eine Kleinstadt von einer Zombie-Plage befreien. Jack (Nick Carter) macht es sich zur Aufgabe, die Gunslinger und einen modernen Samurai in einem unschlagbaren Team, den “Dead 7“, zu vereinen. Denn nur wenn sie alle zusammenhalten, werden sie die blutrünstigen, wandelnden Toten ein für alle Mal ins Jenseits befördern können. Doch bei ihrem Vorhaben hatten sie nicht die wahnsinnige Voodoo-Priesterin Apocalypta (Debra Wilson) auf der Rechnung. Diese hat einen Weg gefunden, die wandelnden Toten zu kontrollieren und plant den Rest der Welt mit ihrer Armee zu überrennen und zu versklaven…
Genre:Comedy, Horror, Western
