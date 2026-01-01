Dead Bride
Dead Bride
Nach dem Tod ihres entfremdeten Vaters kehrt Alyson mit ihrem Partner Richard und dem gemeinsamen Baby in ihr altes Elternhaus zurück – ein düsterer Ort, der von schmerzhaften Erinnerungen und unausgesprochenen Geheimnissen durchzogen ist. Schon kurz nach dem Einzug häufen sich unheimliche Ereignisse: nächtliche Erscheinungen, bedrohliche Stimmen und verstörende Visionen lassen Alyson zweifeln, ob das Haus wirklich verlassen ist. Während Richard ihre Ängste rational zu erklären versucht, spürt Alyson, dass etwas aus der Vergangenheit nach ihr greift. Bei der Erkundung des Hauses stößt sie auf Hinweise, die eine grausame Wahrheit enthüllen: Ihre Familie ist von einem uralten Fluch belegt, ausgelöst durch den Mord an einer jungen Braut, die einst durch die eigene Blutlinie verraten wurde. Als ihr Kind plötzlich verschwindet, wird aus Angst blanker Horror. Alyson bleibt keine Wahl, als sich dem übernatürlichen Grauen direkt zu stellen und in die dunklen Kapitel ihrer Familiengeschichte hinabzusteigen.