Deathly Weapon
100 Min.Ab 18
100 Min.Ab 18
Deathly Weapon
Matt (Steven Seagal) war einst ein angesehener Cop – bis Spielsucht und Alkohol ihn ruinieren. Mit über einer Million Dollar Schulden, einer gescheiterten Ehe und einer entfremdeten Tochter steht er vor dem Abgrund. Da tritt ein mysteriöser Untergrundboss (Lance Henriksen) auf den Plan: Er übernimmt Matts Schulden, verlangt jedoch einen tödlichen Preis. Matt soll für ihn Kriminelle ausschalten, die glauben, über dem Gesetz zu stehen. Zunächst erledigt Matt die Aufträge ohne Skrupel, doch als er seinen ehemaligen Partner Steve töten soll – den neuen Mann seiner Exfrau und Stiefvater seiner Tochter –, gerät er in einen Strudel aus Verrat und Gewalt. Ein gnadenloser Showdown beginnt, bei dem Loyalität und Moral keine Rolle mehr spielen.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH