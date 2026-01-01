Deep Core - Die Erde brennt
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Deep Core - Die Erde brennt
Die Zukunft der Erde steht auf dem Spiel, als durch eine Erdbohrung versehentlich eine seltsame Reaktion tief unter ihrer Oberfläche einen gewaltigen Riss in der inneren Struktur des Planeten verursacht. Es kommt zu Vulkanausbrüchen, Flutwollen und anderen verheerenden Katastrophen. Ein Team von Geologen soll mit gezielten Atomsprengungen das Schlimmste verhindern.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film