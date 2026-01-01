Defendor
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Defendor
Arthur Poppington (Woody Harrelson, 2012) braucht keine Superkräfte oder Heldenspielzeug, um Verbrechen zu bekämpfen. Lediglich bewaffnet mit einem kindlichen Hang zum Staunen und einem Arsenal an skurrilen Gerätschaften Marke Eigenbau wird er zum DEFENDOR! Er findet völlig unerwartet einen Partner, als er eine Prostituierte rettet, in die er sich verliebt (Kat Dennings, Nick & Norah – Soundtrack einer Nacht). Können die beiden den gefürchtetsten Verbrecherboss der Stadt dingfest machen, ohne dabei getötet zu werden?
Genre:Tragikomödie
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH