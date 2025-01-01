Denn zum Küssen sind sie da

Vor TV
Den Polizeipsychologen Alex Cross bringt so leicht nichts aus der Fassung - bis seine Nichte Naomi spurlos verschwindet. Cross macht sich in den kleinen Ort Durham auf, wo Naomi zum letzten Mal gesehen wurde. Dort angekommen, wird er mit einer erschreckenden Tatsache konfrontiert: Naomi ist das siebte Mädchen, das verschwunden ist! Zwei wurden bereits tot aufgefunden. Gemeinsam mit der Ärztin Kate, die dem Killer entkommen konnte, macht sich Alex auf eine gefährliche Suche ...
Genre:Mystery, Thriller
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.