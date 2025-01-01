Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vor TV
Denn zum Küssen sind sie da

Denn zum Küssen sind sie da

111 Min.Ab 16
ATV 2111 Min.Ab 16
Vor TV
ATV 2
Denn zum Küssen sind sie da

Denn zum Küssen sind sie da

Den Polizeipsychologen Alex Cross bringt so leicht nichts aus der Fassung - bis seine Nichte Naomi spurlos verschwindet. Cross macht sich in den kleinen Ort Durham auf, wo Naomi zum letzten Mal gesehen wurde. Dort angekommen, wird er mit einer erschreckenden Tatsache konfrontiert: Naomi ist das siebte Mädchen, das verschwunden ist! Zwei wurden bereits tot aufgefunden. Gemeinsam mit der Ärztin Kate, die dem Killer entkommen konnte, macht sich Alex auf eine gefährliche Suche ...

Genre:
Mystery, Thriller
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
16
GEWALT
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.