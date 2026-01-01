Der 2. Weltkrieg – Amerikaner erobern die Insel Attu
159 Min.Ab 16
159 Min.Ab 16
Der 2. Weltkrieg – Amerikaner erobern die Insel Attu
Der zweite Weltkrieg kein anderer Krieg wurde aus so vielen Perspektiven erlebt und beobachtet. In der wohl beeindruckendsten Dokumentation des größten militärischen Konfliktes des 20. Jahrhunderts sehen Sie z.T. unveröffentlichtes Filmmaterial aus den unterschiedlichsten Archiven der ganzen Welt. Von den pazifischen Inseln bis zum eisigen Sibirien, Aufstieg und Fall von Adolf Hitler, von der Kriegsmaschinerie, den Helden und Schicksalen berichtet diese einmalige Dokumentation. Auf über 30 Stunden erleben Sie packendes Originalmaterial. Ein Muss für alle, die es miterlebt haben und alle diejenigen, die den Opfern gedenken wollen.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:DE, US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH