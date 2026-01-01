Der Agent - Zwischen gut und böse
105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
Der Agent - Zwischen gut und böse
Thomas Wagner (Tom Schilling) wird kurz vor Ende des 2. Weltkriegs im Alter von 14 Jahren als Soldat rekrutiert. Als er nach Kriegsende zurück in die Heimat kommt, stellt er fest, dass weder seine Familie noch seine Freundin den letzten Angriff überlebt haben. Von einer Offizierin adoptiert, kommt er nach Russland, wo ihn der russische Geheimdienst zum Spezialagenten ausbildet.
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film