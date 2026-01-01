Der Amokläufer - Aus Spiel wird Ernst
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Der Amokläufer - Aus Spiel wird Ernst
Maren Hilbert tritt ihre neue Stelle als Musik- und Deutschlehrerin an der Privatschule "Sophienbund" an. Schon bald findet sie durch ihre unkonventionelle Art einen guten Draht zu ihrer Klasse, doch sie bemerkt auch, dass das Verhältnis ihrer 16- bis 17-jährigen Schüler untereinander nicht das Beste ist. Eines Morgens nimmt sie im noch unbesetzten Schulsekretariat einen Anruf entgegen, in dem anonym ein Amoklauf angedroht wird.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Egoli Tossell Film GmbH