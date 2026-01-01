Der Bulle von Tölz: Leiche dringend gesucht
95 Min.Ab 6
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Der Bulle von Tölz: Leiche dringend gesucht
Der Buchhalter Peter Köstner wird vor seiner Wohnung von einem Auto überfahren. Benno und Sabrina stellen fest, dass es sich bei der "Tatwaffe" um einen gestohlenen Mercedes handelt und finden heraus, dass Köstner tags zuvor seine Arbeit im Bauunternehmen Budera gekündigt hat, um mit seiner Freundin in die Karibik zu reisen ...
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH