Der Bulle von Tölz: Mord im Kloster
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Der Bulle von Tölz: Mord im Kloster
Im Kloster St. Ehrentraud ist eine junge Nonne mit einer mittelalterlichen Droge vergiftet worden. Als kurze Zeit später eine weitere Nonne mit aufgeschnittenen Pulsadern aufgefunden wird und sich herausstellt, dass die beiden ein sehr persönliches Verhältnis hatten, scheint der Fall eines tragischen Beziehungsdramas aufgeklärt. Doch Benno und Sabrina zweifeln an dieser allzu glatten Lösung ...
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH