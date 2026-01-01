Der Bulle von Tölz: Rote Rosen
92 Min.Ab 12
Der Bulle von Tölz: Rote Rosen
In Bad Tölz geht ein Vergewaltiger um, der am Tatort einen Strauß Rosen hinterlässt. Sabrina lernt indes den attraktiven Frauenarzt Dr. Vogler kennen, der sich sehr für die Untersuchungen der Polizei interessiert. Als es das erste Todesopfer gibt, beschließen Benno und Sabrina, die Auszubildende Alexandra als Lockvogel einzusetzen. Die Aktion geht gründlich schief - Benno wird als Spanner denunziert ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2000
© SAT.1