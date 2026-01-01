Der Bulle von Tölz: Tod eines Strohmanns
87 Min.Ab 6
Der Bulle von Tölz: Tod eines Strohmanns
Raimund Wendl wird während einer Trachtenmodenschau erstochen. Bei ihren Recherchen treffen Benno und Sabrina auf eine politisch-unternehmerische Verflechtung, in die der Ermordete als Immobilienhändler verwickelt war. Landrat Wallner unterstützt Bauunternehmer Rambold bei der Erschließung von Bauland für das "Projekt Sonnenleiten" auf unbürokratische Weise ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 1997
Copyrights:© SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH