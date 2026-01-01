Der Bulle von Tölz: Tod in Dessous
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Der Bulle von Tölz: Tod in Dessous
Erika Leonberger liegt mit gebrochenem Genick im Wald. Benno findet bei ihr die Visitenkarte eines Anwalts - sie wollte sich von ihrem Mann, einem Spediteur, scheiden lassen. Als neue Adresse hatte sie ein Zimmer in der Pension "Haus Berneck" angegeben. Als sich Benno dort umsieht, entpuppt sich die Pension als Bordell. Hat Erika Leonberger ein Doppelleben geführt, von dem ihr Mann nichts wusste? In seinem Lastwagen findet Benno eindeutige Hinweise ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1