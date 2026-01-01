Der Duft der Frauen
150 Min.Ab 12
150 Min.Ab 12
Der Duft der Frauen
Seit der Offizier Frank Slade erblindet ist, hat er sich zu einem unangenehmen Zeitgenossen entwickelt, der an niemandem ein gutes Haar lässt. Der Schüler Charlie bekommt die undankbare Aufgabe, Slade nach New York zu begleiten, wo es sich dieser so richtig gut gehen lassen will. Kurz nach der Ankunft eröffnet Slade dem Jungen, dass er sich am Ende ihrer Reise das Leben nehmen will, worauf Charlie auf seine unbeholfene Weise alles daran setzt, den Offizier umzustimmen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Pictures