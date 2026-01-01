Der Duft von Apfelblüten
Der Duft von Apfelblüten
Tess Delaney, erfolgreiche Expertin für Antiquitäten, führt ein strukturiertes, arbeitsreiches Leben – bis ein attraktiver Banker in ihr Büro tritt und ihr eine Nachricht überbringt, die alles verändert: Ihr Großvater, von dem sie nie wusste, hat ihr die Hälfte einer Apfelplantage in Südkalifornien vererbt. Die andere Hälfte gehört ihrer bislang unbekannten Halbschwester Isabel. Zunächst entschlossen, ihren Anteil schnell zu verkaufen, reist Tess in das idyllische Tal, um die Angelegenheit persönlich zu klären. Doch die Weite der Plantage, der Duft der Apfelblüten und die Herzlichkeit der Bewohner berühren sie tiefer, als sie erwartet hätte. Während Tess und Isabel sich annähern, tauchen Hinweise auf alte Familiengeheimnisse auf – und plötzlich steht nicht nur die Zukunft des Betriebs auf dem Spiel, sondern auch ein Stück ihrer gemeinsamen Geschichte.