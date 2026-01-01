Der Einsame aus dem Westen
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Der Einsame aus dem Westen
Luther Sledge ist ein gesuchter Outlaw mit einem kühnen Plan: Eine Goldladung erbeuten, die auf dem Weg zu einem schwer bewachten Fort ist. Nach mehreren gescheiterten Versuchen erkennt er, dass ein Überfall unterwegs unmöglich ist. Stattdessen setzt er auf List: Mit Hilfe seines Komplizen Erwin Ward, der sich als Gesetzeshüter ausgibt, lässt sich Sledge als Gefangener ins Fort bringen – genau dorthin, wo das Gold über Nacht lagert. Hinter Gittern beginnt ein riskantes Spiel. Mit Gewalt und Täuschung übernimmt Sledge die Kontrolle über das Lager, während draußen seine Bande auf das Signal wartet. Doch jeder Schritt könnte sein letzter sein, denn Verrat und Kugeln lauern überall.
Produktion:IT, US, 1970
Altersfreigabe:
16
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