Der englische Patient
156 Min.Ab 12
156 Min.Ab 12
Der englische Patient
Es sind die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges, als sich die junge Krankenschwester Hana zusammen mit ihrem schwer verletzten, englischen Patienten in einem verlassenen italienischen Kloster niederlässt. Sie kümmert sich aufopfernd um den völlig verbrannten Mann, der seit einem Flugzeugabsturz unter Amnesie leidet. Während er regungslos auf dem Bett liegt, erinnert er sich bruchstückhaft an seine Vergangenheit und an die große Liebe seines Lebens - Katherine ...
Genre:Romanze, Krieg, Historisches Drama
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.