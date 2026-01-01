Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1914: Zu den Waffen
Die Sorge um den wachsenden Militarismus Deutschlands, Kaiser Wilhelms II. Besessenheit, es mit der britischen Marine aufzunehmen, und die Existenz der seit langem bestehenden französischen und deutschen Kriegspläne verstärkten die Instabilität in Europa nur noch. Es war die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand, die den globalen Konflikt auslöste.
