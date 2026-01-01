Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1916: Ausweglos
47 Min.Ab 12
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1916: Ausweglos
Mit einer gewaltigen Menge an Geschützen und Truppen griff die deutsche Armee die Franzosen in Verdun an. Durch die erbitterten Kämpfe von Verdun wurde die französische Armee stark geschwächt, so dass ihre britischen Verbündeten im Frühsommer einen Angriff auf deutsche Stellungen begannen. Diese Schlacht an der Somme forderte über eine Million britische, deutsche und französische Opfer.
Produktion:GB, 2006
