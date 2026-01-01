Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1917: Revolution
48 Min.Ab 12
48 Min.Ab 12
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1917: Revolution
Die USA erklärten sowohl dem Deutschen Reich als später auch Österreich-Ungarn den Krieg. Anlass war unter anderem die Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs durch das Reich. Die russische Revolution prägte als bedeutendes Ereignis den weiteren Konfliktverlauf. Es bildeten sich mehr und mehr Unruhen und Meutereien: Kriegsmüdigkeit, Streiks und ziviler Ungehorsam prägten die Zeit.
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH