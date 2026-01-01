Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: Aufbau der Luftstreitkräfte
47 Min.Ab 12
47 Min.Ab 12
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: Aufbau der Luftstreitkräfte
Die wohl bedeutendste Entwicklung des Ersten Weltkriegs war das Aufkommen der Luftmacht. Ganz Europa war erstaunt, als Louis Blériot 1909 den gesamten Ärmelkanal überflog. Um 1918 konnten Flugzeuge bereits mehrere tausendpfundschwere Bomben über 1000 Meilen transportieren, um Städte zu attackieren. Der Konflikt an Land und auf See veränderte sich grundsätzlich.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg, Mini-Serie
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH