Der Exorzismus der Tracy Crowell
85 Min.Ab 18
85 Min.Ab 18
Der Exorzismus der Tracy Crowell
Nach DER EXORZISMUS VON EMILY ROSE und DER LETZTE EXORZISMUS der neue schockierende Exorzismus-Horror. Wird ein Exorzismus nicht vollendet, sucht sich das Böse einen neuen Körper. So lernt es Brandon in seinem Theologie-Studium. Fasziniert vom Thema Exorzismus will er seine Abschlussarbeit über den Fall von Tracy Crowell schreiben, bei der vor über 20 Jahren ein Exorzismus durchgeführt wurde...
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
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