Der Fall Buford Furrow: Seine Ziele waren Kinder
Am 10. August 1999 versetzt eine Schießerei im jüdischen Gemeindezentrum von North Granada Hills die Anwohner in Angst und Schrecken. Die Ermittler leiten eine Großfahndung von L.A. bis Washington State ein, in der Hoffnung, den Schützen zu fassen, bevor er erneut zuschlägt. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.