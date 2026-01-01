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Der Fall Linse - Rekonstruktion eines Justizmordes

Der Fall Linse - Rekonstruktion eines Justizmordes

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Der Fall Linse - Rekonstruktion eines Justizmordes

Der Fall Linse - Rekonstruktion eines Justizmordes

Am 8. Juli 1952 wurde in der Lichterfelder Gerichtsstraße 12 der Dezernent für Fragen der sowjetzonalen Wirtschaft im Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen, Dr. Walter Linse, nach Ost-Berlin entführt. Diese Dokumentation versucht Licht ins Dunkel der Geschehnisse zu bringen.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Geschichte
Produktion:
DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH