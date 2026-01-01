Der geheime Krieg in Laos | Dokumentation
57 Min.Ab 12
57 Min.Ab 12
Der geheime Krieg in Laos | Dokumentation
Während die USA öffentlich im Vietnamkrieg kämpften, wurde unter dem Kommando der CIA eine verdeckte Militäroperation im benachbarten Laos durchgeführt. Auf einem versteckten Luftwaffenstützpunkt im Landesinneren trainierte die CIA Guerilla-Kämpfer, die die Versorgungslinien des Feindes zerstören sollten. Mithilfe von Augenzeugenberichten überlebender Hmong sowie nie zuvor gesehenen Filmaufnahmen und Dokumenten enthüllt diese Dokumentation die Hintergründe der Mission.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12