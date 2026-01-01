Der gezähmte Widerspenstige
103 Min.Ab 6
103 Min.Ab 6
Der gezähmte Widerspenstige
Adriano Celentano im Bann von Ornella Mutti: Der Großgrundbesitzer Elia ist griesgrämig, zynisch und ein richtiger Frauenhasser. Dafür redet er mit seinem Vieh und jagt Freizeitjäger. Kommt ein weibliches Wesen in seine Nähe, setzt er alles daran, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Dann streikt in einer stürmischen Nacht vor Elias Hof das Auto einer Schönheit. Kaum ist Lisa im Haus, beginnt sie, Elia zu umgarnen. Gegen ihre Reize ist selbst Elia machtlos.
Genre:Comedy
Produktion:IT, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH