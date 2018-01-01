Der Grinch
83 Min.Ab 0
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Der Grinch
Adaption des Kinderbuches "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat": Der mürrische Grinch lebt zurückgezogen in einer Höhle hoch über Whoville und verabscheut Weihnachten zutiefst. Kurzerhand schmiedet er einen Plan: Er wird den Whos die Geschenke stehlen! Verkleidet als Weihnachtsmann macht er sich mit seinem Hund Max auf den Weg ins Tal. Doch die Begegnung mit der kleinen Cindy-Lou bringt ihn ganz aus dem Konzept ...
Genre:Animation, Kinder, Familie, Comedy
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.